Uilm ottiene due seggi su tre nella Rsu di Termomeccanica Pompe

Con oltre il 75% delle preferenze la Uilm conquista due dei tre seggi disponibili nella Termomeccanica Pompe – Trillium Flow Tecnologies. A seguire la Fiom-Cgil con il 24% dei consensi. La Fim-Cisl non si è presentata alle elezioni. Dei 177 dipendenti hanno votato in 123, pari al 69,5% degli aventi diritto. Nel complessivo la Uilm ha ottenuto 93 voti (75,6%) e la Fiom ne ha ottenuti 30 (24,4%). I due delegati eletti sono: Jacopo Maddaluno con 40 preferenze e Giovanni Tani con 17 preferenze e sono risultati anche i candidati con il maggior numero di preferenze. Uilm vincente anche nell’elezione della RLS con circa il 70% delle preferenze (85 voti ottenuti) е l’elezione di Giovanni Tani come Rappresentante dei Lavoratori alla Sicurezza. “Ancora una volta i valori e l’impegno della Uilm sono apprezzati dai lavoratori, che riconoscono al nostro Sindacato un atteggiamento concreto e propositivo, mai ideologico o demagogico. Questo è il motivo per cui la Uilm, da anni, si conferma il primo Sindacato a La Spezia nella categoria dei metalmeccanici. Il nostro impegno a rappresentare al meglio i lavoratori portando risultati concreti si rinnova anche in questa nuova fase della vita aziendale. La Uilm di La Spezia si complimenta per l’ottimo risultato con tutta la squadra che ha contribuito а questo eccellente risultato, a partire dai due eletti Jacopo Maddaluno e Giovanni Tani, ma anche a Nicolò Vaccarezza De Nevi, Emanuele Casale ed a Giuliano Cozzani per l’impegno profuso in tutti questi anni in cui ha rappresentato degnamente i lavoratori e la Uilm”.

