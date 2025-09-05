A fine settembre riaprono le piscine di Quercia ad Aulla

Le Piscine di Quercia di Aulla si preparano a riaprire a fine settembre con una gestione completamente rinnovata. Il Comune sta finalizzando l’affidamento a una società di nuoto di alto livello nazionale, con atleti formati nelle proprie strutture che hanno partecipato alle ultime Olimpiadi e ai Campionati Mondiali di Singapore.

In una nota del Comune si legge: “Fin dai primi contatti, la nuova società ha manifestato un entusiasmo contagiante per questa sfida sul territorio aullese. L’approdo alle Piscine di Quercia rappresenta per loro un’opportunità di espansione in una zona strategica, mentre per la comunità locale significa l’arrivo di competenze e metodologie di alto livello. L’esperienza maturata nel settore agonistico di eccellenza promette di portare benefici non solo agli atleti più competitivi ma anche a tutti coloro che si avvicinano al nuoto per passione, salute o semplice divertimento. La filosofia del nuovo affidamento, infatti, abbraccia tutti i livelli di pratica sportiva, dai corsi per principianti fino alla preparazione di atleti d’élite. Sebbene i dettagli operativi siano ancora in fase di definizione, è già chiaro che la nuova gestione porterà innovazioni nell’offerta delle Piscine di Quercia. L’ organizzazione degli orari, la strutturazione dei corsi e l’introduzione di nuove attività saranno presto comunicati al pubblico per consentire le iscrizioni ai corsi o il semplice utilizzo delle vasche per il nuoto libero”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com