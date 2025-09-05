Asl4. La Cisl interviene: “Organici insufficienti; cronoiprogrammi confusi”

Dall’ufficio stampa della Cisl Liguria

ASL 4, la denuncia di Anna Pianforini (Cisl Fp): “Organico insufficiente, l’azienda si è mosso in ritardo e in maniera inadeguata”. “Con la fine del “caldo” periodo estivo, l’amministrazione dell’Azienda Sociosanitaria del Tigullio scioglie le riserve in merito alla riorganizzazione delle Strutture Aziendali, ma lo fa, come di consueto, nell’immediatezza dell’apertura dei Servizi ed in maniera alquanto confusa e ben poco rassicurante. In sede di incontro istituzionale, dopo aver udito un interessantissimo excursus relativo a cronoprogrammi circonfusi da aloni di vaghe certezze, le impudenti organizzazioni sindacali hanno riportato l’attenzione sulla gestione degli aspetti pratici, ponendo particolarmente l’accendo sulle dotazioni organiche del Comparto che in ASL4 risultano essere nemmeno lontanamente rispondenti a garantire la buona gestione di vecchi e nuovi Settori assistenziali”, spiega Anna Pianforini, responsabile ASL4 per la Cisl Funzione Pubblica Liguria.

