Cena canarina per festeggiare i campioni del Golfo

Sabato 13 settembre 2025 via Saffi si vestirà a festa per celebrare i Campioni del Golfo, reduci dalla vittoria alla centesima edizione del Palio del Golfo. L’occasione sarà la tradizionale Cena Canarina, un appuntamento molto atteso dalla comunità e dagli appassionati di mare e di voga. Il menù proposto unisce sapori tipici e convivialità: sgabei con formaggio e porchetta, lasagne al pesto, muscoli ripieni, dolce, acqua e vino. Un banchetto pensato per condividere il successo sportivo e rinsaldare i legami di squadra e di borgata. La serata non si esaurirà a tavola: a seguire, infatti, si terranno le premiazioni degli equipaggi, un momento ufficiale e al tempo stesso festoso, per rendere onore agli atleti protagonisti dell’edizione 2025 del Palio. La partecipazione è riservata ai prenotati: per informazioni e adesioni è possibile contattare Anna (3478243343) e Orietta (3478823350). Un’occasione dunque non solo di festa sportiva, ma anche di comunità, che conferma ancora una volta il valore aggregante e identitario del Palio del Golfo.

