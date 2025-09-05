Intervento di soccorso quest’oggi tra Vernazza e Monterosso per un turista americano di 69 anni che durante una passeggiata si è infortunato al tendine d’Achille, non riuscendo a proseguire. Sul posto i tecnici del Soccorso alpino speleologico Liguria. L’uomo è stato medicato e posizionato sulla barella, quindi trasportato a Monterosso. Il turista ha rifiutato il ricovero e raggiunto la struttura in paese dove si trova in vacanza.

L’articolo Infortunio tra Vernazza e Monterosso, soccorso turista statunitense proviene da Città della Spezia.

