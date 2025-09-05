La caviglia scioglie il nodo, al via “Lerici legge il mare”: “Manifestazione consolidata e apprezzata”

Lo scioglimento di un nodo con lo strumento marinaro della caviglia – in luogo del canonico taglio del nastro – ha ufficialmente aperto quest’oggi in Piazza Garibaldi la XI edizione di “Lerici legge il mare”, tradizionale manifestazione lericina dedicata alla cultura e alla letteratura marinaresche. Contestualmente è giunta la benedizione, impartita da don Fernando, giovane sacerdote brasiliano studente a Roma temporaneamente a Lerici, dove affianca don Federico, il quale ha altresì dato lettura di una poesia dell’autore carioca Mario Quintana. Quindi il passaggio nella tensostruttura – a fianco, la consueta “Libreria del mare” – per i saluti introduttivi della rassegna, organizzata da Comune di Lerici, Società marittima di mutuo soccorso e Libreria Ricci della Spezia.

