Lions club degli Ulivi dona due carrelli sanitari al Sant’Andrea

​Giovedì 4 settembre, il Lions Club International La Spezia degli Ulivi, ha organizzato la cerimonia per la donazione di due carrelli sanitari all’Asl 5, reparto di Medicina d’Urgenza presso l’Ospedale Civile Sant’Andrea. Il service è stato consegnato dalla presidente del Club Silvia Ferrari accompagnata dalla past presidente Marzia Michelotti e da numerose socie, alla presenza della dott.ssa Federica Ghittoni, responsabile s.s. del reparto, e dello staff infermieristico. La presidente e le socie del Club degli Ulivi ringraziano il dott. Andrea Bastreri, direttore del reparto stesso, e tutta la sua equipe per l’accoglienza veramente calorosa.

​I carrelli donati saranno utilizzati come supporto per tablet e PC destinati alle terapie e inoltre avranno lo scopo di contenere i medicinali dei pazienti. Il loro acquisto è stato possibile grazie ai fondi raccolti con il torneo di Burraco, evento ormai consolidato e tradizionale per il Club, svoltosi durante l’anno lionistico 2024/2025 con la generosa partecipazione di molti cittadini.

