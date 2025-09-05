Modifiche alla viabilità sul Ponte della Colombiera, Comune: “Nessuna comunicazione ufficiale da parte di Anas”

Modifiche alla viabilità in arrivo sul Ponte della Colombiera ad Ameglia. Da lunedì 8 settembre fino a sabato 13 settembre sarà istituito un senso unico alternato per consentire alcune lavorazioni sulla struttura, nell’ambito del cantiere già avviato. “Al momento – puntualizza il Comune – non è stata ancora trasmessa l’ordinanza ufficiale da parte di ANAS, né ci sono dettagli precisi sugli orari, sulle modalità di intervento, o sul tipo di senso unico alternato che verrà adottato. Abbiamo espresso alla responsabile di tratta ANAS rammarico e forte disappunto per l’ennesima comunicazione ricevuta con scarso preavviso e in modo non formale, nonostante l’impatto diretto sulla viabilità e sulla quotidianità dei nostri cittadini. Sarà nostra premura – assicura l’ente – aggiornare tempestivamente la cittadinanza non appena riceveremo comunicazioni ufficiali”.

L’articolo A fine settembre riaprono le piscine di Quercia ad Aulla proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com