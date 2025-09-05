Monologhi in scena: il cuore del teatro batte in “Parla con me”

Si è conclusa il 31 agosto 2025 la seconda edizione del concorso per monologhi teatrali Parla con me, indetta dall’associazione culturale B52.

La prima edizione del concorso è stata lanciata nella seconda metà del 2024 e si è conclusa con la serata di premiazione tenuta il 16 novembre presso lo spazio culturale Un mondo a parte di via Carducci alla Spezia, e ha visto la partecipazione di numerosi artisti intervenuti da ogni parte d’Italia. Tra i vincitori della prima edizione Elisabetta Dini con Vicks, per la sezione monologhi lunghi, Alice Piffer della Compagnia dei giovani di Trento, e poi “Lo stupro” con Elisa Galloni, “Uomo bestia virtù” di e con Sara Tozzato, e ancora Assunta Rubini, Simona Vannelli, Valentina Bonati.

