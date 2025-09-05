Pallanuoto M/ L’italo-ucraino Olexandr Sadovyy ritorna al Bogliasco

Dall’ufficio stampa del Bogliasco 1951. Di Marco Tripoli

L’Agn Energia Bogliasco 1951 è lieto di annunciare l’ingaggio di Olexandr Sadovyy, che dalla prossima stagione andrà a rinforzare il reparto dei centroboa della prima squadra maschile guidata da Gimmi Guidaldi. Per l’atleta italo-ucraino si tratta di un ritorno in biancazzurro: aveva infatti già indossato la calottina del Bogliasco nella stagione 2018-2019. Con il suo rientro, la formazione ligure potrà contare su un giocatore di grande forza fisica ed esperienza, in grado di dare equilibrio e solidità a un gruppo giovane e ambizioso. L’arrivo di Sadovyy conferma la volontà del Bogliasco 1951 di presentarsi al via della nuova stagione con una squadra competitiva, pronta ad affrontare le sfide del campionato di Serie A2 maschile con rinnovata determinazione.

» leggi tutto su www.levantenews.it