Rapallo: scontro tra moto lungo l’Aurelia, centauro gravissimo al san Martino

Alle 18.30, in una curva dell’Aurelia di Ponente a Rapallo, terribile scontro tra due moto. Un ragazzo, prima giudicato in codice rosso, poi derubricato in giallo, è stato accompagnato dai Volontari di Sant’Anna al pronto soccorso di Lavagna. L’altro, il più grave, ha riportato un grave trauma facciale, la probabile frattura el femore e altre ferite e contusioni. E’ in codice rosso. Stabilizzato viene accompagnato dalla Croce Rossa di Santa Margherita con l’assistenza del medico del 118 al pronto soccorso del policlinico di San Martino dove verrà sottoposto a indagini cliniche per capire se ha riportato lesioni interne.

Il traffico ha subito una lunga interruzione. Sul posto è arrivata la polizia municipale di Rapallo per ricostruire la dinamica dell’incidente e far oi defluire il traffico appena possibile sia pure a senso unico alternato.

