Rientro a scuola: oltre ad affrontare il nuovo esame di maturità, dove metteranno i cellulari gli studenti spezzini?

Tra una decina di giorni ricomincia la scuola e l’anno si annuncia particolare, perché viene di fatto modificato, un’altra volta, l’esame di quinta superiore. Gli istituti si dovranno inoltre confrontare con le ultime linee tracciate dal Governo, in particolare sulla presenza dello smartphone in classe.

Di maturità e cellulari se ne parlava già da un po’. Quello che sembra essere sfumato nei pensieri di molti, però, è che le scuole conoscono bene entrambe le tematiche. Sullo smartphone, infatti, ogni istituto ha cercato di affrontare il tema in modo diverso e con equilibrio.

Per citare qualche esempio, all’Istituto Capellini Sauro sono disponibili delle “tasche” in classe dove gli studenti già da tempo ripongono il telefonino, mentre in altri licei verrà chiesto di lasciarlo spento in fondo allo zaino. Due approcci che allontanano lo spauracchio del chiacchierato e potenziale sequestro. Ma anche su questo ovviamente se arriveranno linee guide più incisive sarà compito dei dirigenti scolatici trovare una soluzione.

