Sappe: “Poliziotto all’ospedale dopo essere intervenuto per impedire contatto tra detenuti: questa è la quotidianità per la Penitenziaria in Liguria”

“Ieri nella casa circondariale di Villa Andreino un detenuto ha tentato di aggredire altro ristretto. Il poliziotto di servizio, per impedire il contatto tra i due, si è messo in mezzo e ha preso una bastonata in testa. Finito in ospedale, cinque giorni di prognosi. Successivamente il detenuto è andato in escandescenza e si è tagliato alla testa e alla fronte. Questa è, purtroppo, la quotidianità operativa con cui hanno a che fare le donne e gli uomini della Polizia penitenziaria della Liguria”. Lo dichiara in una nota Vincenzo Tristaino, segretario regionale per la Liguria del Sappe – Sindacato autonomo Polizia penitenziaria. Il rappresentante sindacale, che riferisce di “difficoltà che quotidianamente caratterizzano le carceri liguri”, torna a sollecitare le istituzioni affinchè si riapra in Liguria il Provveditorato regionale dell’amministrazione penitenziaria: “Riaprire il Prap in Liguria è assolutamente necessario per sanare le gravi inefficienze prodotte dalla soppressione, nel 2017, del Provveditorato di Genova e la dipendenza logistica, gestionale e territoriale dal Piemonte, come è oggi”, dice il sindacalista.

“Dobbiamo dare atto che, rispetto al passato, l’attuale governo e l’amministrazione penitenziaria hanno mostrato maggiore ascolto e sensibilità nei confronti delle criticità del settore – aggiunge nella nota Donato Capece, segretario generale del Sappe -. Ma proprio per questo ci aspettiamo di più. Serve uno sforzo ulteriore, più deciso e strutturale, perché non bastano le buone intenzioni: occorrono atti concreti e urgenti, come riaprire a Genova il Provveditorato regionale dell’amministrazione penitenziaria così come hanno riaperto e stanno riaprendo quei Provveditorati (Perugia, Pescara) chiusi senza alcuna logica quasi dieci anni fa, ormai”. Quindi un appello alle istituzioni politiche: “E’ necessario rivedere l’organizzazione delle carceri, classificandole in tre livelli: massima sicurezza, media sicurezza e custodia attenuata, atteso il fallimento degli attuali circuiti – afferma Capece -. Attraverso tale differenziazione si potrebbe differenziare anche la formazione del personale e prevedere un differente impiego di forze e di professionalità: in quelli di massima sicurezza più Polizia penitenziaria, negli altri meno polizia e più educatori e assistenti sociali”. Prosegue il segretario generale Sappe: “Sicurezza e diritti sono un binomio inscindibile anche quando si affronta la complessa realtà del sistema penitenziario, perché, salvi i casi più gravi, la doverosa esecuzione della pena deve costituire il presupposto per il ritorno alla vita civile del detenuto. In questa ottica, è necessario attivare al più presto i ruoli tecnici del corpo: medici e psicologi nell’immediato e nel prossimo futuro anche quelli socio pedagogici. Professionisti del trattamento, evitando inutili commistioni e false illusioni, su un possibile ruolo della Polizia penitenziaria in un compito che non è il suo”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com