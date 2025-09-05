COMMENTA
Sappe: “Poliziotto all’ospedale dopo essere intervenuto per impedire contatto tra detenuti: questa è la quotidianità per la Penitenziaria in Liguria”

Carcere

“Ieri nella casa circondariale di Villa Andreino un detenuto ha tentato di aggredire altro ristretto. Il poliziotto di servizio, per impedire il contatto tra i due, si è messo in mezzo e ha preso una bastonata in testa. Finito in ospedale, cinque giorni di prognosi. Successivamente il detenuto è andato in escandescenza e si è tagliato alla testa e alla fronte. Questa è, purtroppo, la quotidianità operativa con cui hanno a che fare le donne e gli uomini della Polizia penitenziaria della Liguria”. Lo dichiara in una nota Vincenzo Tristaino, segretario regionale per la Liguria del Sappe – Sindacato autonomo Polizia penitenziaria. Il rappresentante sindacale, che riferisce di “difficoltà che quotidianamente caratterizzano le carceri liguri”, torna a sollecitare le istituzioni affinchè si riapra in Liguria il Provveditorato regionale dell’amministrazione penitenziaria: “Riaprire il Prap in Liguria è assolutamente necessario per sanare le gravi inefficienze prodotte dalla soppressione, nel 2017, del Provveditorato di Genova e la dipendenza logistica, gestionale e territoriale dal Piemonte, come è oggi”, dice il sindacalista.

“Dobbiamo dare atto che, rispetto al passato, l’attuale governo e l’amministrazione penitenziaria hanno mostrato maggiore ascolto e sensibilità nei confronti delle criticità del settore – aggiunge nella nota Donato Capece, segretario generale del Sappe -. Ma proprio per questo ci aspettiamo di più. Serve uno sforzo ulteriore, più deciso e strutturale, perché non bastano le buone intenzioni: occorrono atti concreti e urgenti, come riaprire a Genova il Provveditorato regionale dell’amministrazione penitenziaria così come hanno riaperto e stanno riaprendo quei Provveditorati (Perugia, Pescara) chiusi senza alcuna logica quasi dieci anni fa, ormai”. Quindi un appello alle istituzioni politiche: “E’ necessario rivedere l’organizzazione delle carceri, classificandole in tre livelli: massima sicurezza, media sicurezza e custodia attenuata, atteso il fallimento degli attuali circuiti – afferma Capece -. Attraverso tale differenziazione si potrebbe differenziare anche la formazione del personale e prevedere un differente impiego di forze e di professionalità: in quelli di massima sicurezza più Polizia penitenziaria, negli altri meno polizia e più educatori e assistenti sociali”. Prosegue il segretario generale Sappe: “Sicurezza e diritti sono un binomio inscindibile anche quando si affronta la complessa realtà del sistema penitenziario, perché, salvi i casi più gravi, la doverosa esecuzione della pena deve costituire il presupposto per il ritorno alla vita civile del detenuto. In questa ottica, è necessario attivare al più presto i ruoli tecnici del corpo: medici e psicologi nell’immediato e nel prossimo futuro anche quelli socio pedagogici. Professionisti del trattamento, evitando inutili commistioni e false illusioni, su un possibile ruolo della Polizia penitenziaria in un compito che non è il suo”.

