Via alla Festa dei patrioti, Fratelli d’Italia per tre giorni alla Morin. Santanchè: “Il problema dei flussi esiste”

La Festa dei patrioti, appuntamento annuale regionale di Fratelli d’Italia che giunge alla sua terza edizione, dopo i due anni a Beverino ha scelto di irrompere nel capoluogo, prendendo possesso di Passeggiata Morin, uno dei luoghi più simboli e amati della città.

Per tre giorni il fronte mare degli spezzini sarà teatro di dibattiti e momenti di approfondimento, seguendo un programma che si concluderà domenica sera con l’arrivo del presidente del senato Ignazio La Russa.

Oggi pomeriggio a fare gli onori di casa è stato il coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia Davide Parodi che ha accolto la deputata Maria Grazia Frijia, altro pilastro del partito a livello provinciale.

Poi il microfono passa agli esponenti regionali e nazionali, con il ministro del Turismo Daniela Santanchè in qualità di ospite d’onore.

