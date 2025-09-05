Wisniewski debutta da migliore in campo con la Polonia: “Il CT mi ha chiesto di giocare come allo Spezia”

Un esordio da incorniciare per Przemislaw Wisniewski, ieri alla prima di sempre con la nazionale polacca. Il centrale dello Spezia ha giocato da titolare nel match contro l’Olanda pareggiato per 1-1, scelto dal CT Jan Urban nella difesa a tre con l’ex spezzino Kiwior e con l’esperto Bednarek a guidare il reparto. “Penso di aver giocato bene. Non lo nego, è stato un esordio difficile contro un avversario di prima categoria. Ho affrontato la partita con sangue freddo e calma”, ha spiegato il difensore dello Spezia in un’intervista a TVP Sport.

“Ho fatto il mio lavoro. L’allenatore mi ha detto di fare quello che faccio nel mio club e, soprattutto, di non turbarmi. Non ero nemmeno nervoso prima della partita. Ero fiducioso. Non nego che ragazzi come Bednarek, Kiwior e Lewandowski mi abbiano aiutato molto. Mi hanno aiutato e supportato, dandomi consigli”. Domenica il centrale spezzino tornerà in campo con la sua Polonia, in casa contro la Finlandia, un nuovo test in cui probabilmente partirà ancora da titolare, dopo aver raccolto i complimenti del CT, che si è detto orgoglioso della sua prova e di quella dei compagni.

