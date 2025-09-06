Aon Open Challenger: Luciano Darderi super, batte Thiago Monteiro

Genova. Ancora una volta tutto esaurito ieri sera nello stadio Centrale Beppe Croce di Valletta Cambiaso per Luciano Darderi, la testa di serie numero uno dell’Aon Open Challenger – Memorial Giorgio Messina, il Challenger ATP 125 di tennis in corso di svolgimento di Genova che terminerà domani con la finale di singolare in programma domani alle 18.

L’italiano in una sfida molto attesa ha battuto il brasiliano Thiago Monteiro, già vincitore all’Aon-Memorial Giorgio Messina nel 2022: per Darderi successo in due set (7-5/6-2) al termine di un match che ha entusiasmato gli appassionati genovesi: “E’ bellissimo giocare davanti a tutto questo pubblico”, ha detto Darderi subito dopo la partita di quarti di finale. Grazie alla vittoria col brasiliano, l’azzurro è salito al 31esimo posto della classifica mondiale, best ranking per il tennista che in carriera ha vinto quattro titoli ATP 250: in questo torneo non ha ancora concesso un set agli avversari.

