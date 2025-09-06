Bragno, Flavio Ferraro ritrova il suo grande amore: “A Savona sono diventato un allenatore, oggi avevo un po’ di ansia”

Un po’ di emozione per l’incontro con il passato, un po’ di soddisfazione per la performance del suo New Bragno. Tra amarcord e impressioni sulla partita, Flavio Ferraro ha commentato la seconda uscita stagionale della sua squadra. Contro il Savona finisce 2-1 per i biancoblù, ma il tecnico è contento.

“Faccio i complimenti ai ragazzi, soprattutto per la reazione che hanno avuto nel secondo tempo – commenta Ferraro -. Non è facile reagire contro questo Savona da sotto di due gol. Questo è un gruppo nuovo, con tanti giovani. Magari un altro gruppo si sarebbe arreso, invece i ragazzi hanno reagito alla grande. Abbiamo fatto un gol e potevamo farne altri. Dispiace per le solite ingenuità, ma la squadra è giovane e quindi le ingenuità fanno parte della crescita. Prendiamo sempre gol nei primi minuti, e quindi siamo costretti a rincorrere. È gravissima la disattenzione sul gol di Zunino. Teniamo però presente che avevamo in campo solo quattro giocatori della scorsa stagione. Mi è piaciuto lo spirito, ripartiamo da questo secondo tempo per iniziare al meglio il campionato”.

