Soccorso nella tarda sera di ieri a Levanto, in località Vallesanta, per un uomo di mezza età caduto accidentalmente in un dirupo. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, con le squadre di Levanto e Brugnato, il 118, la Pubblica assistenza e la Croce rossa levantesi, i Carabinieri della stazione di Levanto e l’elisoccorso Grifo. Secondo quanto si apprende, l’uomo, al cui fianco c’era la moglie, era in condizioni molto serie. Stabilizzato, è stato elitrasportato in opedale da Grifo, in codice rosso. Sull’accaduto sono in corso accertamenti da parte dei Carabinieri.

L’articolo Cade in un dirupo, uomo elitrasportato in ospedale in codice rosso proviene da Città della Spezia.

