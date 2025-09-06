Camogli ha festeggiato San Prospero, processione e spettacolo pirotecnico

Stasera la festa patronale di San Prospero ha animato Camogli. Come tradizione vuole, dopo i Vespri officiati dal parroco don Danilo Dellepiane e da dom Francesco Pepe, priore del monastero dei Benedettini Olivetani, dalla basilica di Santa Maria Assunta, ha preso avvio la processione per le vie cittadine con l’Arca della Madonna del Boschetto, portata a spalla, accompagnata dalle Confraternite di Nostra Signora Addolorata e Oratorio dei Santi Prospero e Caterina, dal Crocifisso ligneo e dalla Banda Musicale “Città di Camogli – G.Puccini”.

Sul lungomare sosta alla Terrazza Lido e saluto dei 7 Quartieri (Fontanella, Isola, Lazza, Palma secca, Pineto, Porto, Risseu) con l’alzabandiera dei vessilli.

» leggi tutto su www.levantenews.it