Coppa Italia Eccellenza, la S.F. Loano punta il Taggia per il ritorno. Alberto: “Il pareggio non va bene, vogliamo ribaltarla”

La S.F. Loano si prepara al secondo match stagionale, per l’esattezza al secondo match della Coppa Italia di Eccellenza. Gara di ritorno contro il Taggia, contro cui la squadra di Lupo ha ben figurato al Merlo di Ceriale domenica scorsa, recuperano nel finale il risultato di 2-1 e premiando gli sforzi fatti durante l’arco di tutti i 90 minuti di un match quasi ad una sola metà campo, specialmente nel secondo tempo.
Subito la rete di Campelli a sbloccare le marcature, un gran gol su punizione, a cui segue la rete di Peirano intorno alla metà della prima frazione. Ad inizio secondo tempo sono i rossoblù a fare la gara, non mollando nemmeno dopo aver subito la rete di Pellicanò su rigore, unica vera occasione dei giallorossi del secondo tempo. A premiare la prova per i suoi è Alberto, che con il tap in regala un ritorno più tranquillo in trasferta.