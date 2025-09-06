Da Torino a Roma in triciclo per sensibilizzare sulla disabilità, il viaggio di Angelo Catanzaro farà tappa anche alla Spezia

Ottocento chilometri in sella a un triciclo a pedalata assistita da Torino a Roma per accendere i riflettori sui diritti delle persone con disabilità: questa l’impresa on the road – denominata “Oltre i limiti – che è pronto a intraprendere Angelo Catanzaro, attivista per i diritti delle persone con disabilità e consigliere comunale a Torino affetto da paralisi spastica, una forma di disabilità motoria. Partirà domenica 7 settembre dalla città della Mole, toccando poi sette tappe: Alessandria, Genova, La Spezia, Lucca, Siena, Bolsena, per giungere infine nella capitale. E non sarà un viaggio in solitaria: chi vorrà potrà affiancare Catanzaro pedalando seguendone la ruota, per condividere il percorso con lui. L’iniziativa è sostenuta da Uil Pensionati Piemonte, Uil del Canavese, Ada Piemonte, Weelo e Loom Collective e Loom Production. “Oltre i Limiti è molto più di un viaggio – leggiamo in una nota di presentazione diffusa dalla Uil -: è una vera e propria dichiarazione di intenti, l’azione concreta di chi crede che le barriere non siano solo fisiche, ma anche culturali, sociali e lavorative, e che possano essere abbattute, un passo alla volta, un chilometro dopo l’altro”.

Alla Spezia Catanzaro arriverà giovedì 11 settembre. Ad accoglierlo presso l’Assonautica ci saranno: associazione Nave di Carta, Consulta Disabili, Uil Liguria, Uil Pensionati, Ada La Spezia, Centro Servizio Vivere Insieme e le associazioni del territorio. Al termine dell’incontro Angelo Catanzaro sarà accompagnato a visitare il Golfo della Spezia in barca.

