Giannetti: “Incarico ad esperto per rigenerare il centro storico commerciale? Ci sono voluti otto anni…”

“Ci sono voluti otto anni di amministrazione Peracchini perché la Giunta prendesse atto della propria inadeguatezza, ammettendo il fallimento totale delle proprie politiche sul commercio spezzino. L’esempio più lampante è senza dubbio “ShoppingLaSpezia”, il sito web presentato dall’allora assessore Frascatore come una svolta e naufragato brutalmente a picco ancora prima di partire e a spesa degli spezzini e delle spezzine”. Parole di Martina Giannetti, consigliera comunale del Partito Democratico.
La rappresentante della minoranza continua: “Dopo otto anni di sistematica negazione della realtà, in cui si sono susseguiti svariati e pesanti fallimenti, si è approdati all’ultima spiaggia: l’affidamento di un incarico a un esperto del settore per “rigenerare il centro storico commerciale”. A meno che non si tratti di un esperto in miracoli, ma a una prima occhiata non mi pare che il bando lo preveda, temo ci sia il rischio che i restanti due anni di amministrazione non siano a sufficienti a risollevare la rete del commercio spezzino”.
Conclude la consigliera ‘dem’: “Sicuramente sarebbe stato decisivo, invece, ascoltare le istanze degli stessi commercianti e magari anche dell’opposizione, prendendosi la responsabilità sia di costruire soluzioni condivise sia di regolare (o almeno tentare) fenomeni come i flussi turistici o la pervasività della tendenza del settore della ristorazione di occupare sempre più spazi pubblici. Attendiamo quindi gli esiti del bando e poi, con curiosità, l’arrivo delle proposte. Nella consapevolezza che, rispetto a quanto (non) fatto fino ad oggi, si può soltanto migliorare”.
