Giornalisti in tour nella “Terra dei cento castelli”, presto un fine settimana di aperture straordinarie

Si amplificano le azioni per la promozione della “Terra dei Cento Castelli”, circuito turistico costituito da numerose fortificazioni e dimore storiche della provincia di Massa-Carrara, beni pubblici e privati oggi in gran parte riuniti e fruibili per mezzo del lavoro di Istituto Valorizzazione Castelli e Cooperativa di Comunità Sigeric. Tra le iniziative intraprese, il press tour tenutosi giovedì 4 e venerdì 5 settembre, anticipazione del weekend di aperture straordinarie che dal 19 al 21 settembre accoglierà i visitatori in almeno quindici siti.

I giornalisti Elena Bittante, Andrea Foschi, Simone Mesisca e Pierangelo Soldavini, rappresentanti di testate nazionali e locali, sono stati accolti al Castello Aghinolfi di Montignoso dal presidente dell’Istituto Valorizzazione Castelli Emanuele Bertocchi e da Sonia Pallai di Anci Toscana; Giorgia Garau, assessore del Comune di Massa, capofila della Comunità del turismo della Riviera Apuana; Gianni Lorenzetti, sindaco di Montignoso e Donatella Berti, vice-presidente del Consiglio comunale di Montignoso. La tappa al forte longobardo è stata anche occasione per una degustazione di una selezione di prodotti tipici e per proporre ai giornalisti l’atteso concerto di Paolino Dalla Porta e Gianni Azzali, tra i nomi di punta della nona edizione del festival jazz MutaMenti.

