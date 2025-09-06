Il Parco Alpi Liguri per la nuova “Comunità del Cibo della Cucina Bianca”: incontro all’Expo Valle Arroscia

Pieve di Teco. Quest’anno è ancora più densa di iniziative la partecipazione dell’ente Parco Naturale delle Alpi Liguri all’Expo Valle Arroscia di Pieve di Teco: in collaborazione con la Regione Liguria, e con i partner del Progetto PNRR Green Community “Concrete e verdi: due valli sostenibili”, il filo conduttore delle attività di questa edizione sarà non soltanto il patrimonio naturalistico dell’area protetta, ma anche e soprattutto il cibo, con i sapori autentici del territorio delle Valli Impero e Arroscia e le ricette della “Cucina Bianca”, l’antica tradizione culinaria delle “Alpi del mare”.

Fino a domenica il porticato comunale di Corso Ponzoni sarà un grande spazio scenografico e multimediale, una vera e propria “agorà” che ospiterà laboratori, degustazioni e presentazioni a cura di aziende e produttori del formaggio, del miele e del vino, associazioni, guide ambientali e fotografi naturalistici.

» leggi tutto su www.ivg.it