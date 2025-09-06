La Spezia si alza per Gaza, mille voci in corteo: “Contro guerra e silenzio intollerabile”

Per chiedere a voci unite la fine della barbarie in corso a Gaza e per stimolare ancora una volta il Governo italiano ad assumere una posizione a sostegno della pace, della giustizia e del diritto internazionale. Un sabato di grande partecipazione in tante piazze italiane fortemente voluto dalla Cgil che ha promosso una giornata nazionale di mobilitazione anche per esprimere pieno sostegno all’azione umanitaria e nonviolenta promossa dalla Global Sumud Flotilla. “Non possiamo più accettare – afferma la Confederazione – che vengano uccisi impunemente bambini, donne, operatori umanitari, sanitari e giornalisti e che continui la distruzione delle infrastrutture civili rimaste, a partire da ospedali e scuole”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com