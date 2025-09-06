Lavagna: abusi edilizi a Santa Giulia, il Comune impone il ripristino dei luoghi

Un intervento dei carabinieri forestali con tanto di sequestro. Abusi edilizi non indifferenti. Ora un’ordinanza dirigenziale del Comune di Lavagna impone il “ripristino dei luoghi” entro 90 giorni; in caso contrario (e cita la normativa) il Comune acquisirà gratuitamente la proprietà. I lavori in via Santa Giulia al civico 7, riguardano uno stabile a due piani senza intonaci e impianti interni, la piscina, la baracca al servizio del cantiere. Il tutto segnalato alla Procura. Gli interventi compiuti abusivamente senza permessi né parere della commissione paesaggistica, sono descritti minuziosamente.

