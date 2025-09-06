Niente Spezia per gli ex Saporiti e Degli Innocenti, ci sarà Elia. Nasti: “Spezia? Squadra molto forte”

Weekend di riposo e di nazionali. Lo Spezia si gode i suoi rappresentanti e mira la prua alla sfida del “Castellani” che chiuderà la terza giornata di campionato. Contro il neo-retrocesso Empoli una prova di grande spessore dopo un incipit di campionato irto di difficoltà per gli aquilotti, ancora a caccia della prima vittoria dopo le prime due partite giocate al “Picco” che hanno portato soltanto un punto.

Il nuovo Empoli di Luigi Pagliuca, chiamato dal presidente Corsi dopo la grande annata alla guide della Juve Stabia, cerca un’identità dopo un primissimo scorcio di campionato in chiaroscuro: il 3-1 di Reggio Emilia è anche frutto degli episodi sul campo, in primis le espulsioni dei due difensori Guarino e Obaretin che con lo Spezia non ci saranno. Se regolarmente a disposizione sarà invece Salvatore Elia, niente sfida alle Aquile per due ex come Degli Innocenti e Saporiti: il primo, ancora alle prese con l’infortunio che lo ha messo fuori causa per tutto il girone di ritorno dello scorso campionato, ha ricominciato a muoversi con regolarità sul campo, seppur non ancora al meglio. L’Empoli lo ha comunque blindato rinnovandogli il contratto fino al 30 giugno del 2028 e chiudendo, almeno per il momento, la porta ad eventuali ritorni in maglia bianca. Per il levantese Saporiti, che nello Spezia ha fatto tanti anni nel settore giovanile senza mai esordire in prima squadra, problemi fisici fin dal principio della sua avventura in maglia azzurra.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com