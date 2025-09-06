“Palestina libera”, manifestazione a Savona: in centinaia in piazza Mameli

Savona. “Palestina libera“, il grido che più volte è stato ripetuto in piazza Mameli e durante il corteo fino in piazza Sisto durante la manifestazione alla quale hanno partecipato in centinaia per chiedere “di fermare tutte le guerre e le barbarie in Palestina”, organizzata dalla Cgil Savona e le associazioni che costituiscono il Tavolo della Pace savonese.

Oltre alle bandiere della pace e della Palestina anche diversi striscioni: “Sanzioni contro Israele, stato genocida“, “Per Gaza cibo e libertà”, “Palestina libera pace”, “La resistenza non si condanna“.

» leggi tutto su www.ivg.it