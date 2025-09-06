Rapallo: cinghialino preso a sassate, lo sdegno di Forza Italia

Da Dipartimento benessere animale Forza Italia Liguria

Nella prima mattina di giovedì 4 settembre un gruppo di ragazzi alle 5,40 del mattino presso il parco E. De Martino di Rapallo ha bloccato le vie di fuga ad un cucciolo di cinghiale e lo ha brutalmente aggredito a colpi di sassi. L’episodio, che ha suscitato immediatamente sdegno e preoccupazione nella comunità è stato segnalato tempestivamente alle forze dell’ordine dai passati preoccupati per la salute del piccolo cinghiale.

“Siamo di fronte ad un atto di assoluta gravità, che non può e non deve passare inosservato “ ha dichiarato il responsabile del dipartimento benessere animale di Forza Italia Liguria dottor Sergio Rapuzzi al quale si aggiunge il dottor Daniele Trucco asserendo che “é fondamentale rafforzare l’educazione al rispetto degli animali e dell’ambiente, soprattutto tra le nuove generazioni”

L’ episodio ha generato molte reazioni tra la popolazione e sui social, dove moltissimi utenti hanno espresso indignazione e richiesto pene esemplari per gli autori dell’increscioso episodio.

Il dottor Rapuzzi condanna fortemente insieme a tutto il dipartimento benessere animale di Forza Italia liguria l’episodio e chiede una immediata risposta contro questi ragazzi.

