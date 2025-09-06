Sestri: l’Anpi e i 110 anni dalla nascita di Eraldo Fico “Virgola”

Dall’Anpi di Sestri Levante

L’operaio diventato comandante partigiano e liberatore del Tigullio. Il 13 e 14 settembre l’ANPI di Sestri Levante e la città renderanno omaggio a Eraldo Fico “Virgola”, operaio e comandante della Divisione Garibaldina Coduri, che il 24 aprile 1945 guidò la liberazione del Tigullio dal nazifascismo.

A 110 anni dalla sua nascita, la sua figura resta simbolo di coraggio, libertà e giustizia.

“Virgola” seppe unire uomini e donne di ogni estrazione sociale in nome della Resistenza, diventando punto di riferimento morale e politico.

Il suo esempio parla anche al presente. In un mondo segnato da conflitti e ingiustizie, il suo ricordo ci spinge a non restare indifferenti di fronte alle sofferenze dei popoli. Tra queste, la tragedia del popolo palestinese assume un significato particolare: da decenni privato del diritto alla pace, alla dignità e alla libertà, vive oggi una condizione di oppressione che richiama con forza la responsabilità collettiva di prendere posizione, di scegliere da che parte stare, così come fecero i partigiani.

