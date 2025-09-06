Tpl Linea, l’8 settembre sciopero di 24 ore: “Servono assunzioni con contratti dignitosi e investimenti”

Savona. E’ stato proclamato uno sciopero di 24 ore dei lavoratori di Tpl Linea. Assunzioni, stop ai subappalti, piano degli investimenti per il rinnovamento degli autobus. Sono queste le richieste dei sindacati all’azienda. Si terrà un presidio in piazza Sisto per chiedere al sindaco di Savona Marco Russo di ricevere una delegazione di lavoratori.

“Assunzione di autisti con contratti dignitosi (con adeguamento degli stipendi fermi da anni) per effettuare le corse del servizio pubblico provinciale – le criticità e le relative soluzioni presentate dalle organizzazioni sindacali – e sanare la pesante carenza di autisti che ha prodotto la negazione delle ferie, il ricorso a esasperato lavoro straordinario, anche in alcune giornate alla mancata erogazione di parte del servizio”.

