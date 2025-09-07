COMMENTA
Abbonamenti in Serie B, Spezia quinto per dato totale. Ma per la capienza solo la Samp fa meglio

Spezia-Carrarese 0-2 (24/09/2025)

Il campionato di Serie B è cominciato ormai da qualche settimana e con esso si sono concluse tutte le campagne abbonamenti dei club lanciate in estate. Per lo Spezia è stato record: mai prima di quest’anno il club bianco aveva sottoscritto tante tessere, ben 6.874, con Curva Ferrovia esaurita e incrementi di pubblico in ogni settore. Si tratta del quinto dato totale per la Serie B, dietro gli oltre 20mila della Sampdoria, i 16.504 del Palermo e chi ha svalicato il muro dei 7mila, come Cesena e la neo promossa Avellino. Seguono dietro lo Spezia i 6mila della Reggiana e chi si assesta oltre i 5mila abbonati, come Catanzaro, Mantova, Frosinone e Modena. 

Ma il dato più interessante riguarda la percentuale di stadio coperta grazie alla campagna abbonamenti, che fa schizzare lo Spezia al secondo posto. Solo tramite gli abbonati, il Picco è al completo per il 56,14%, visti i 12.244 posti a disposizione. Si tratta del secondo valore per quanta riguarda il campionato di B, dietro solamente al 61,41% della Sampdoria, con un Marassi che può contare su oltre 33mila posti a sedere. Chiude il podio il Mantova, che con i suoi 5.548 abbonati raggiunge il 49,45% di capienza, davanti al Palermo, che dei 36.365 seggiolini disponibili ne copre il 45,38%.

