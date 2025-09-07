Alluvione in Val Fontanabuona, i volontari della Protezione Civile rientrati dopo quattro giorni di alvoro

Genova. È di circa 30 al giorno la media dei volontari di Protezione Civile che si sono avvicendati sugli scenari operativi in Val Fontanabuona per quattro giorni consecutivi dopo l’alluvione causata dall’ultima ondata di maltempo.

Oltre 100 unità hanno lavorato dispiegate tra il cantiere nel Comune di Orero e i vari cantieri nel Comune di San Colombano. Sui diversi cantieri, i bobcat hanno lavorato 80 ore e tutte e tre le motocarriole del Coordinamento di Genova assegnate alle squadre sono state utilizzate.

