Andora: piazza gremita per “Tutti nel Jukebox”, il viaggio musicale tra gli anni ’60 e ’90

Una piazza Santa Maria gremita ha accolto l’edizione straordinaria di “Tutti nel Jukebox”, lo spettacolo musicale coorganizzato dal Comune di Andora e dall’Agenzia Eccoci, che ha riportato in scena i grandi successi che hanno fatto sognare, ballare e innamorare intere generazioni tra gli anni ’60 e ’90.

Apertura a sorpresa, affidata a Renzo Arbore che, in un video, ha parlato del suo amore per i jukebox e annunciato “Sapore di Sale”, interpretata con grande intensità da Franco Fasano che ha dato il via ad un viaggio musicale che ha coinvolto e fatto cantare tutto il pubblico presente.

» leggi tutto su www.ivg.it