Andrea Di Marco agli Impavidi per il primo appuntamento con “Stereotipi Capovolti”

Venerdì 19 settembre, ore 20:30, al Teatro degli Impavidi di Sarzana Associazione Vittoria APS presenta lo spettacolo di Andrea Di Marco, primo appuntamento teatrale di Stereotipi Capovolti – Il teatro che cambia le regole, progetto che usa l’ironia come strumento di inclusione, consapevolezza e benessere relazionale. Il progetto è cofinanziato da Regione Liguria e Fondazione Carispezia e ha l’obiettivo di smontare stereotipi e rafforzare autostima e legami di comunità attraverso l’umorismo. Andrea Di Marco è una delle voci più distintive della comicità genovese: già membro del collettivo comico-musicale I Cavalli Marci, è diplomato al Conservatorio e unisce alla sua formazione musicale una solida esperienza teatrale. Artista versatile, utilizza la musica come veicolo comico e strumento narrativo, trasformando arrangiamenti e melodie in sketch sarcastici, dissacranti e coinvolgenti.

È noto al grande pubblico anche per le sue esilaranti partecipazioni a Zelig, dove ha stupito con una brillante parodia del “Movimento Estremista Ligure – Basta Milanesi”, un’ironica provocazione sul tema degli stereotipi regionali che gli è valsa particolare notorietà. Dietro ciò che può sembrare una semplice canzone satirica di grande presa sul pubblico, si cela una profonda competenza musicale e teatrale: arrangiamenti accurati, tempi comici ben calibrati e una capacità rara di fondere ironia, parodia e espressione musicale. Il risultato è uno spettacolo che diverte e sorprende, regalando leggerezza senza rinunciare alla qualità e alla riflessione.

Prenotazioni e informazioni o sul modulo on line o via mail all’indirizzo

associazionevittoria@gmail.com

