Aon Open Challenger, Darderi rimonta e approda alla finale contro Pellegrino

Genova. Derby azzurro oggi alle 18 per la finalissima del tabellone di singolare della XXI edizione dell’Aon Open Challenger – Memorial Giorgio Messina, il torneo internazionale di tennis a Genova che ha portato nel corso della settimana migliaia di appassionati a Valletta Cambiaso: di fronte la testa di serie numero uno e 31esimo nella classifica mondiale Luciano Darderi e Andrea Pellegrino, numero 8 del tabellone principale e finalista a Genova nel 2022.

Dopo una maratona durata quasi tre ore e terminata dopo mezzanotte, ieri sera Luciano Darderi, che non aveva ancora perso un set nei precedenti turni, ha battuto il tedesco Tom Gentzsch, sorpresa del torneo, in tre set: 3-6/7-6/6-2. “E’ stata una partita molto difficile, ho sofferto nel primo set ma poi sono cresciuto e devo ringraziare anche i tifosi che mi hanno davvero trascinato: è bellissimo giocare in uno stadio con tantissimo pubblico come quello di Genova”, ha detto Darderi al termine del match.

