Borgotaro: Fiera del fungo, due fine settimana immersi nei sapori del bosco

Passione, tradizione e profumo di bosco. A Borgo Val di Taro, cuore verde dell’Appennino parmense, tutto è pronto per la 50ª edizione della Fiera del Fungo di Borgotaro IGP, una delle manifestazioni più amate del panorama enogastronomico nazionale. Anche quest’anno, per due fine settimana consecutivi – 20, 21, 27 e 28 settembre 2025 – il borgo si trasformerà in una grande festa a cielo aperto, dove il gusto incontra la cultura e la tradizione si rinnova.

