Camogli: “andar per mare a ritmo lento”, si è ripetuto il rito del “barcheggio”

Nel primo novecento le persone usavano passeggiare senza meta all’ombra dei viali alberati. Allo stesso modo appartenenti alla buona società, in un’epoca ancor più remota, uscivano in mare senza meta: il così detto “barcheggio”; ossia “l’andar per mare a ritmo lento”. Una moda scoperta dalla storica dell’arte Farida Simonetti che sette anni fa ha ideato e concretizzato il progetto che ripete quell’antica usanza.
Il “barcheggio2 si è ripetuto oggi a Camogli, promosso dall’Amministrazione comunale in collaborazione con la società Golfo Paradiso Trasporti Marittimi, il gruppo U Dragun e la banda Città di Camogli – Giacomo Puccini.