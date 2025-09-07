Chiavari: raccolti 235 chili di cibo destinato a cani e gatti

Nuova iniziativa della associazione animalista Nova Kronos sezione Levante Ligure, si è trattato di una raccolta di cibo per cani e gatti, a favore dei randagi del territorio e degli animali di indigenti che vengono da noi seguiti.
La raccolta si è nuovamente svolta presso il supermercato IN’s di via Parma a Chiavari, e anche questa volta buonissima riuscita dell’iniziativa che sottolinea la continuazione di una collaborazione nata tra l’Associazione e l’Azienda.
La raccolta ha impegnato dal mattino alla sera il Presidente Pietro Burzi e la Vice Barbara Draghi, la componente del Consiglio direttivo Daniela Camarda e Daniela Minoli, la raccolta è stata molto produttiva, raccolto questa volta 235 Kg di cibo per animali, donato da clienti sensibili al problema di aiutare i randagi del nostro territorio, che sicuramente ringraziano.
Un grazie particolare al Responsabile In’s di zona che ha concesso nuovamente questa bellissima possibilità, un ringraziamento anche alla accoglienza avuta dal personale del supermercato stesso, che ha donato anche uno scatolone pieno di cibo per animali.
Una parte del cibo è già stata consegnata in serata, il rimanente del raccolto sarà suddiviso e consegnato alle colonie feline che seguiamo ed a indigenti per i loro animali di cui ci occupiamo.