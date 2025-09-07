Compleanno Genoa, la sindaca Salis scrive a Sucu: “Parte fondamentale dell’identità della città”

Genova. La sindaca di Genova, Silvia Salis, ha inviato una lettera al presidente del Genoa CFC, Dan Sucu, per fare gli auguri alla società e ai suoi tifosi per i 132 anni dalla fondazione.

Nella lettera, la sindaca sottolinea che questo traguardo “non solo celebra la storia del Club più antico d’Italia”, ma “rappresenta anche un simbolo di passione, orgoglio e tradizione che unisce generazioni di tifosi”. Ed è proprio la passione dei tifosi che Salis aggiunge essere “fortemente radicata nell’anima di Genova” e “parte fondamentale dell’identità della nostra città“. La sindaca, nell’augurare buoni festeggiamenti al popolo rossoblu, scrive ancora al presidente Sucu che “questi 132 anni sono il riflesso di una storia non solo sportiva, ma di valori e di un senso di comunità che sanno rinnovarsi nel tempo”.

