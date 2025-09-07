Coppa Liguria: la Bonalese debutta contro il Cadimare

La Bolanese debutta in Coppa Liguria facendo visita al Cadimare, al “Rino Colombo” beverinese data la perdurante indisponibilità del “Denis Pieroni” spezzino, domenica 7/9 alle ore 18; con arbitro Luca Ciuffardi della Spezia.

Bolanesi a Beverino piuttosto rimaneggiati da vicissitudini varie, per la cronaca nelle due amichevoli precampionato disputate (tutte in casa) finora essi hanno pareggiato 2-2 col San Vitale Candia, che gioca in 2.a Categoria toscana; con reti di D. Castellanotti e Deidda…e battuto 5-0 gli Juniores del Don Bosco Spezia, con doppietta di Colombo e gol di A. Barbieri, Luti e Tacchini.

