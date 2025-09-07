Coppa Liguria, l’Albingaunia batte la San Filippo Neri alla prima ufficiale. Poggi: “Soddisfazione che deve dare fiducia per la stagione”

Albenga. Buona la prima per l’Albingaunia Sport Albenga. La squadra di mister Poggi vince di misura contro la San Filippo Neri alla prima ufficiale tra le mura amiche dell’Annibale Riva. Una prova brillante della sua squadra che, nonostante le poche reti segnate (di cui una su rigore), ha dimostrato sempre di avere la partita sotto controllo.

Diverse conclusioni fuori dai pali, altrettante ben respinte dalla difesa della San Filippo Neri, marchio di fabbrica dei cugini giallorossi, che non posso però niente contro il tridente firmato Bianco-Ciravegna-Gibertini e sostenuto da Marquez. Ottime trame di gioco e giocate di livello, impreziosite da una difesa rocciosa e mai disattenta tranne che nel gol dell’infinito Marco Carparelli.

