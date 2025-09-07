Dopo 10 anni la chiesa di Montebello di Mezzo ritorna a ospitare un matrimonio grazie a Giulia e Giacomo

Nella chiesa di Santa Croce di Montebello di Mezzo, frazione del comune di Bolano, dopo quasi 10 anni dall’ultima, monsignor Fausto Spella ha celebrato un matrimonio.

Una festa di nozze nel piccolo borgo non è una cosa anonima come avviene in città, è un avvenimento che coinvolge tutto il paese, un momento di festa condiviso con gli sposi e le loro famiglie. Si vive una magia fatta di sensibilità, d’emozioni purissime, di commozione dei parenti, di gioia degli amici, d’affetto corale e, soprattutto di tanto amore.

È ciò che è successo nella minuscola frazione nel pomeriggio di sabato scorso, 30 agosto.

La piccola chiesa di Santa Croce era addobbata con raffinate composizioni di lisianthus bianchi, gypsophila, asparagus ed eucalipto.

Le campane suonavano a festa. Lo sposo in attesa, con uno sguardo pieno d’amore, visibilmente emozionato, nel suo elegante abito blu. I parenti si sono scambiati abbracci e sorrisi. C’era emozione. Da un’elegante auto è scesa la sposa e le voci si sono silenziate.

Giulia indossava un elegante e romantico abito bianco con veli e strascico dai dettagli raffinati, con ricami delicati. Era meravigliosa.

Aveva un mazzolino composto da un girasole, lisianthus bianchi, gypsophila, asparagus.

Lo sposo le ha porto il suo bouquet di rose bianche e panna, delicatissimo come Giulia.

La cerimonia è stata allietata dal suono dell’organo suonato magistralmente da Michela Adorni e dal canto potente e sublime della soprana Simona Adorni.

L’emozione sale quando Giulia e Giacomo hanno preso l’impegno più importante della loro vita: “Io Giulia accolgo te, Giacomo, come mio sposo. Con la grazia di Cristo prometto di esserti fedele sempre, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia e di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita”, e subito dopo, è stata la volta di Giacomo.

I fotografi hanno immortalato attimi ed emozioni: ogni scatto è uno “scatto d’amore”.

All’uscita dalla chiesa, una pioggia di riso e petali di rose panna è scesa sui radiosi sposi, in gesto di augurio di felicità per la neo-coppia.

