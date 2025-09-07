Efficientamento energetico, Albissola Marina vara il piano di restyling dell’illuminazione pubblica

Albissola Marina. Sono iniziati i primi interventi di rigenerazione dei punti luce nelle vie/piazze del centro storico in seguito al contratto siglato circa un anno fa (il giorno 27/11/2024 per l’esattezza) tra Comune di Albissola Marina, Hera Luce ed Enel X per la gestione e riqualificazione dell’illuminazione pubblica.

“Uno dei punti più qualificanti del programma di mandato di questa nostra amministrazione – sottolinea Luigi Silvestro, vicesindaco che tra le sue deleghe annovera quella ai lavori pubblici – è di ridare luce ad Albissola ed infatti è quello che a partire dal mese di luglio abbiamo iniziato a fare”.

