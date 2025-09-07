Il belga Van Kerckjove è il re del Giro della Lunigiana

Dopo sette anni il Belgio torna sul tetto del Giro della Lunigiana grazie a Seff Van Kerckhove che, al primo anno nella categoria, è riuscito a difendere la Maglia Verde fino al traguardo finale di Terre di Luni, controllando gli attacchi dei rivali diretti nella classifica generale. A provarci con maggiore insistenza è stato soprattutto Anatol Friedl, che ha tentato l’affondo sia sull’ascesa di Ortonovo sia nella successiva discesa, trovando però sempre Van Kerckhove pronto a rispondere.

Nella discesa conclusiva è invece arrivata l’azione decisiva del francese Johan Blanc, capace di involarsi in solitaria e tagliare il traguardo con 9″ sul belga Edouard Claisse e 18″ sul compagno di squadra Soen Le Pann. Il gruppo Maglia Verde — senza il norvegese Kristian Haugetun, coinvolto in una caduta nelle prime fasi di corsa — è arrivato a 20″, regolato da Friedl. Questo risultato ha permesso a Giacomo Rosato di risalire fino al terzo posto nella generale, completando così il podio finale di Terre di Luni.

