Il Bragno spaventa il Savona, Gamba: “Nessun timore reverenziale, proviamo a salvarci”

Non sono arrivati punti, ma poco importa trattandosi di Coppa Italia di Promozione, che è una coppa liguria a tutti gli effetti. Quello che conta, specialmente in casa New Bragno, è l’aver tratto buone indicazioni in vista del campionato che comincia la prossima settimana. Il valbormidesi sfideranno in casa la Sampierdarenese. La partita contro il Savona è finita 2 a 1 per gli Striscioni, ma i biancoverdi sono andati vicini al pareggio grazie al goal di Bartolomeo Gamba e a un’occasione costruita bene da El Bouchi ma parata da Rosasco.

“Segnare è sempre bellissimo – commenta Bartolomeo Gamba, farlo contro il Savona vale qualcosa di più. Abbiamo creato anche nel primo tempo, ma nel secondo abbiamo fatto di più. Non siamo riusciti a finalizzare un’altra bella occasione”.

» leggi tutto su www.ivg.it