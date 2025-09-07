Il mare, un mondo da esplorare: tra educazione ambientale e difesa dell’isola

Si è svolta ieri, presso Punta Secco all’Isola Palmaria, la prima manifestazione dal titolo “Il mare, un mondo da esplorare” organizzata dall’associazione Palmaria Si masterplan No.

L’iniziativa è stata realizzata con la preziosa collaborazione del gruppo Sub Ospedale della Spezia e dell’Unità Cinofila del Gruppo lavoro Acqua di Pisa. “Dopo aver ribadito ai presenti le ragioni del Movimento che da anni si batte a difesa della nostra bella isola, patrimonio dell’ umanità e sito Unesco, è stato illustrato ai presenti il senso dell’iniziativa con lo scopo di dimostrare che è possibile un approccio più consapevole e rispettoso al mare e alle forme di vita presenti anche sott’acqua.

Un cartellone illustrava una parte dei pesci che sono presenti nelle nostre acque e insieme veniva ribadita la necessità di salvaguardare anche le forme di vita subacquee come la posidonia che è purtroppo in pericolo di estinzione e che rappresenta, prima fra tutte, un importante indicatore di salute del nostro mare”.

