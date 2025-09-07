L’Italvolley vince il mondiale: le azzurre di Velasco nella leggenda!

L’Italvolley vince il Mondiale! Con la vittoria sulla Turchia l’Italvolley femminile guidata da Julio Velasco entra nella leggenda. Dopo settimane di partite intense e spettacolari, le azzurre portano a casa il secondo titolo mondiale della storia della nazionale femminile di pallavolo, confermando il ruolo dell’Italia come potenza assoluta di questo sport.
Una gara complicata quella contro le pallavoliste turche allenata dall’italiano Daniele Saltarelli, altra favorita per la vittoria finale, decisa al tie break dopo 4 set di grande intensità con alti e bassi dettati probabilmente dal peso della posta in palio.