Nuovo parroco salesiano alla parrocchia della Neve

Cambio della guardia nella guida pastorale della parrocchia di Nostra Signora della Neve, “storica” parrocchia salesiana nel centro della Spezia. Domenica scorsa l’avvicendamento è stato reso noto ai fedeli da don Mirko Mochi, che lascia Spezia dopo otto anni per trasferirsi nella comunità di Terni, in Umbria. Al suo posto arriverà da Firenze don Roberto Formenti. Don Roberto Formenti proviene dalla comunità di Firenze, dove per vari anni è stato prima incaricato dell’oratorio e successivamente insegnante, preside ed economo presso l’istituto dell’opera salesiana di Firenze, nel comune di Scandicci. L’ingresso del nuovo parroco a Nostra Signora della Neve avrà luogo nel prossimo mese di ottobre. A don Mochi il ringraziamento per l’importante lavoro da lui svolto alla Spezia in questi anni, e un cordiale augurio di buon lavoro pastorale a don Formenti.

