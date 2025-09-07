Ordigni bellici davanti a Panigaglia, il comitato: “L’impianto va dismesso. C’è una sudditanza che deve terminare”

Il ritrovamento di ordigni bellici nei fondali antistanti il rigassificatore di Panigaglia continua ad alimentare la polemica sulla presenza dell’impianto nel golfo spezzino. A intervenire nuovamente è il Comitato per l’immediata dismissione del rigassificatore, che in una nota definisce i comunicati diffusi da Snam “mistificazioni della realtà” e contesta le rassicurazioni fornite dalla società.

“Non crediamo affatto – si legge nella nota – che Snam abbia svolto costanti attività di ricognizione e monitoraggio nell’area del rigassificatore di Panigaglia. Ci sorprende che si parli di cinquant’anni di campagne batimetriche per scoprire la presenza di residuati bellici, quando l’individuazione è resa necessaria dai dragaggi previsti per nuove attività e nuovi business”.

